Caixa abre licitação para instalação de mais três lotéricas no interior no Acre

Visando dar mais segurança e liberdades para os compradores, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, o Procon/AC, irá realizar diversas ações de fiscalização nos estabelecimentos de papelaria no estado. Em Rio Branco, as ações iniciam nesta terça-feira, dia 7. Tendo em vista a proximidade da volta às aulas, a ação irá fiscalizar oferta de produtos, preços, formas de pagamento e outro em cerca de 20 empresarias, entre papelarias e livrarias da cidade.

A movimentação nesses pontos comerciais já começa a ser notada, onde os pais pesquisam por preços mais acessíveis. Segundo o diretor do Procon no Acre, André Gil, os estabelecimentos também são notificados e orientados sobre preços e venda de produtos.

No portal do Procon, o consumidor acreano pode ter acesso a lista que especifica quais materiais devem constar ou não na lista escolar, como Álcool hidrogenado; Algodão; Bolas de sopro e outros. São cerca de 33 itens que são proibidos de fazer parte dessa lista emitida pelas escolas.

Além disso, a escola não poderá exigir marcas dos materiais escolares e nem local específico para comprá-los. O Procon afirma que o consumidor deve fazer uma denúncia junto ao órgão em caso de irregularidade constatada. Os estabelecimentos comerciais também podem sofrer penas e caso de constatação de irregularidade.