Acre registrou 345 internações por câncer de pele em dez anos

O Acre registrou em dez anos 345 internações hospitalares por câncer de pele. As internações caíram de 23, em 2018, para 15 em 2019. Os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) indicam que o Acre está entre os Estados de menor ocorrência desse tipo de câncer junto com Amapá (157) e Roraima (321).

Ainda assim, todo cuidado é pouco. Uma das medidas de prevenção é evitar exposição ao sol nos horários em que a incidência de raios ultravioleta é maior, entre 8h e 16h.

Em 2018 foram 18 mortes no Acre e, no ano anterior, 5. No Brasil, entre 2008 e 2017, foram identificados 33.339 óbitos causados pelo câncer de pele. Os registros de internação trazem dados ainda mais significativos: de janeiro de 2009 a setembro de 2019, houve 394.770 internações por conta dessa doença em todo o país, gerando uma despesa de R$ 454,6 milhões para o Sistema Único de Saúde (SUS), em valores correntes.

“Esses números mostram que o câncer de pele, ao contrário do que muitos pensam, é um problema de saúde que, se não for bem tratado, pode ter consequências sérias para o bem-estar do paciente”, alerta o presidente da SDB, Sérgio Palma. Para ele, além de serviços que ofereçam acesso ao atendimento qualificado no diagnóstico e no tratamento do câncer de pele, é preciso investir em estratégias de prevenção.

O quadro da SBD mostra os óbitos nos Estados ao longo dos anos: