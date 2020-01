Acre é o 15º no ranking de visitação ao Parque Nacional de Foz do Iguaçu em 2019

Com a intensificação das chuvas, os rios do Acre seguem levando tensão às famílias que residem próximas dos mananciais em todo o Estado. A pior situação, no entanto, é a de Tarauacá, segundo confirmou neste sábado (4) o Major Claudio Falcão, do Corpo de Bombeiros.

Fala-se em 1.000 casas alcançadas pelas águas do Rio Tarauacá -que subiu além dos 10 metros nos últimos dias -em ao menos três bairros mas Falcão não confirma esse número. Apesar disso, não há famílias afetadas porque as casas são altas, próprias para enfrentar alagamentos.

A Defesa Civil de Tarauacá anunciou ter preparado duas escolas para receber famílias que possam ser desabrigadas em função da cheia.