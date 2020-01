Ação parlamentar de Alan Rick garante mais de R$ 11 milhões para agricultura familiar

O deputado Federal Alan Rick (DEM) segue como um dos parlamentares que mais viabiliza recursos para apoio à agricultura e produção familiar. Esse trabalho garantiu, nos últimos cinco anos, mais de R$ 11 milhões em emendas individuais, via Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e Ministério da Agricultura (MAPA), para investimentos na produção rural dos municípios acreanos, principalmente na aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.

Entre os equipamentos se destacam casas de farinha, retroescavadeiras, tratores agrícolas, roçadeiras hidráulicas, carretas agrícolas, caminhões toco, caminhões prancha, tratores de esteira, plantadeiras, adubadeiras, patrulhas agrícolas, pás carregadeiras e caminhonetes para Rio Branco, Porto Acre, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Assis Brasil, Bujari, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Sena Madureira.

Também estão inclusos nestes recursos placas solares para atendimento de 10 comunidades indígenas de Santa Rosa do Purus, a construção da Feira do Agricultor em Brasileia, além do prédio para instalação do espaço do produtor em Manoel Urbano e de uma ponte no ramal do Castanheira em Porto Acre.

Para Rio Branco, Alan Rick assegurou R$ 800 mil para compra de duas caminhonetes e duas pás carregadeiras (via Calha Norte), já em pleno funcionamento para a melhoria da produção familiar e do Programa de Mecanização Agrícola nas regiões dos Projetos Benfica e Moreno Maia, além de R$ 1 milhão para obras de recuperação do ramal da Piçarreira.

“Esses implementos, principalmente as pás carregadeiras, são muito utilizados para o preparo das áreas ribeirinhas e pequenas propriedades rurais para o plantio da safra e irão beneficiar centenas de famílias em todo o Estado. Investir na aquisição de implementos é fundamental para o fortalecimento da agricultura e do desenvolvimento do nosso Estado”, destaca Alan Rick.

Para 2020, estão assegurados no Orçamento Geral da União, como parte das emendas individuais de Alan Rick, R$ 300 mil para aquisição de motocicletas para o apoio à produção familiar pela Emater, através do Projeto Calha Norte e mais R$ 1 milhão no Ministério da Agricultura para aquisição de equipamentos, insumos e capacitação de produtores para o plantio de Açaí, Café e Cacau na região da reserva Chico Mendes.

“Nosso trabalho tem sido intenso na área de agricultura. Tenho acompanhado de perto os bons resultados desses investimentos na capital e no interior. Fico feliz de ver como uma ação parlamentar bem executada garante o aumento da produção, gera emprego e renda para tantas pessoas, e leva produtos de qualidade à mesa do cidadão”, disse Alan Rick.