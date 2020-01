Major Rocha, Sergio Petecão e Alan Rick na mesma sigla em 2022? veja a análise

As direções nacionais do PSDB, DEM e PSD começaram a discutir a fusão partidária das três siglas em uma única legenda para disputar as eleições de 2022, quando estarão em jogo a Presidência da República, os governos dos estados, a Câmara dos Deputados e vagas para o Senado, além das Assembleias Legislativas. O governador de São Paulo, João Dória, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia e o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, já definiram que os partidos estarão na nova sigla. O novo partido se tornaria um dos maiores do Brasil com chances reais de eleger o presidente em 2022. Dória, Maia e Kassab declararam ao blogueiro da UOL, Josias de Souza, que estarão juntos na mesma sigla.

No Acre, o desdobramento da fusão partidária coloca, em tese, o vice-governador major Rocha (PSDB), o deputado federal Alan Rick (DEM) e o senador Sérgio Petecão (PSD) no mesmo barco, ou seja, no futuro partido. Em tese porque Sérgio Petecão e Rocha estão em rota de colisão na disputa pelo governo do Acre nas eleições de 2022. Isto, se o governador Gladson Cameli (Progressista) for disputar o Senado. Alan Rick deverá seguir Rodrigo Maia sem grandes problemas, já que sua reeleição seria garantida com a nova legenda. No Acre ele é o único deputado federal do DEM. A intenção do PSDB, DEM e PSD é que os três partidos já comecem a se aproximar nas eleições municipais deste ano.

. Sobre a fusão do PSDB, DEM e PSD repito o que diz o Silvio Martinello:

. “A jiripoca vai piar, a cobra vai fumar e a porca vai torcer o rabo”!

. Ou, como o Adamastor, depois de um culto abençoado:

. “Minha nossa Senhora”!!!

. O ex-senador Jorge Viana tem uma missão praticamente impossível no Vale do Acre para evitar a extinção completa do PT em Brasiléia:

. Levar o cachimbo da paz para que a ex-deputada Leila Galvão e a prefeita Fernanda Hassem fumem.

. Acontece que na triangulação política na região tem o PROS do ex-prefeito Deda e da deputada Maria Antônia que construíram uma aliança unilateral com a Fernanda, mas a léguas de distância do PT.

. O PSB, que teve participação importante na política de Brasiléia com o ex-deputado Delorgem Campos foi substituído pelo PROS, mas o PT se dividiu com duas lideranças expressivas: Leila e Fernanda.

. É previsível que Leila deixe o PT agora voltando para o MDB; Fernanda poderá mudar também depois das eleições, o que seria um processo natural na acomodação das forças políticas da região.

. Para o PT restaria a decadência e os cacos!

. Vai que é tua, Jorge!

. Mudando de chocolate para a achocolatado, a Cidade do Povo não é essa zona de guerra toda citada diariamente na “nova imprensa”.

. O senador Sérgio Petecão chegou a fazer uma festa do arromba por lá; deveria ter convidado a juíza Luana Campos e eu para ver se o bicho é tão feio como pintam.

. A dona Maria, que lava roupa na lavanderia comunitária da Cidade Nova, disse que lá, na Cidade do Povo, é uma tranquilidade só!

. “Há dias em que matam um ou dois, mas isso é entre eles lá, com a gente ninguém mexe não”.

. Tá bom, dona Maria!

. O lago do amor se tornou um excelente espaço de convivência social; é lotado de gente quase todos os dias.

. A PM resolveu apertar o parafuso com blitzen por toda a cidade!

. Arrocha que o povo gosta, coronel Ulisses!

. Promessa é dívida!

. Outro lugar abarrotado de gente é a casa do pré-candidato do PSDB à prefeitura este ano, Minoru Kimpara!

. A Secretaria de Saúde está sendo organizada internamente como o planejado; os bons resultados virão, tudo é uma questão de tempo!

. A questão é que um destrambelhado numa motocicleta que sofre acidente por imprudência própria e quebra um braço, por exemplo, quer a cirurgia na hora, na bucha!

. Outros, diferentemente, são vítimas de motoristas não menos imprudentes, mas todos concorrem para o mesmo lugar: o hospital.

. Aí, o gargalo é fino porque existem um sem número de pessoas que também precisam de atendimento.

. Imaginem se as igrejas não realizassem tantos milagres; a situação seria muito pior!

. Entendes, Macunaíma?!

. Bom dia!