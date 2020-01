Gasolina e gás de cozinha estão mais caros em Cruzeiro do Sul

Os vereadores Romário Tavares, Sinhô, Antonio Cosmo e Mazinho da BR gravaram um vídeo, que circula na Internet , afirmando que vão recorrer ao Ministério Público para impedir que o prefeito Ilderlei Cordeiro mude a sede da prefeitura do Centro para o Bairro Miritizal.

No último dia 26 de dezembro a Câmara Municipal aprovou autorização para que a prefeitura troque dois prédios – da Semec e da Biblioteca, e dê mais R$ 600 mil para a Unopar, para a concretização da aquisição do prédio da instituição de ensino, que fica no Bairro Miritizal.

A bancada do MDB- com exceção do vereador Mazinho da BR, que não estava no plenário na votação, votou contrária à aprovação da troca, acompanhada do vereador Onofre do PDT. Como não conseguiu evitar a negociação dos prédios na Câmara já que Ilderlei tem maioria na casa, a bancada vai tentar resolver a questão na justiça.

O vereador Romário Tavares afirma que um advogado está “preparando um documento que vamos levar ao Ministério Público na terça, dia 7″, relata.

O objetivo, segundo Romário, é evitar a negociação, já que no próximo dia 21, o Tribunal Regional Eleitoral vai julgar se Ilderlei Cordeiro, permanece no cargo de prefeito de Cruzeiro do Sul. ” O prefeito nem sabe se fica no cargo e quer trocar prédios valiosos do Centro por um no Miritizal, que poderá ter a energia cortada na alegação”, questiona o parlamentar.

O assessor de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Paulo de Sá, explica que os prédios da prefeitura valem cerca de R$ 4 milhões enquanto o da Unopar vale R$5 milhões e têm acessibilidade. ” Além disso, o prédio tem capacidade para abrigar a prefeitura e as secretarias, formando um Centro Administrativo, onde a população encontrará vários serviços em um único local. A prefeitura vai economizar cerca de R$ 300 mil em aluguel de espaços das secretarias “.

Sá vai além e conta que o assunto é tratado de forma politiqueira e afirma que o vereador Romário Tavares ” está revoltado por que o prefeito Ilderlei Cordeiro exonerou recentemente a esposa de Romário Tavares. Antes disso , ele estava elogiando a gestão “.