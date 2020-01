Rios ameaçam e pior situação atualmente é a de Tarauacá

Nesta sexta-feira (03), ribeirinhos de Sena Madureira ficaram impressionados com a cena de um enorme Jacaré que desce morto no leito do rio Iaco. O vídeo com as imagens do réptil rapidamente viralizou nas redes sociais.

Um morador filmou o Jacaré de dentro de uma embarcação e mostra o animal com a barriga perto de peito para cima em meio a uma nuvem de bolseiros que toma conta manancial nesta época do ano.

Segundo informações de uma moradora, o jacaré passou na frente da cidade de Sena Madureira e ontem chegou ao rio Purus, na foz do Iaco.

“Ele passou na colônia do meu avô essa semana, realmente é um jacaré grandão”, relatou a moradora.

Segundo informações, não se sabe como o animal foi abatido. A suspeita é que o jacaré seja oriundo de algum lago existente às margens do rio Iaco.

Até o presente momento nenhum órgão de proteção ambiental se pronunciou sobre o caso.

Com informações da Contilnet