Namorado de estudante que transmitiu suicídio ao vivo em 2017 tira a própria vida em Rio Branco

O mundo acordou nesta sexta-feira, 3 de janeiro, temeroso com a possibilidade de uma terceira guerra. Isso após um ataque aéreo dos Estados Unidos que matou o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Qasem Soleimani. No Acre, os internautas também entraram na onda do assunto que esteve como o mais comentado e buscado no Google na manhã de hoje.

O ativista LGBTQI+ Germano Marino foi um dos que tratou o tema de forma bem humorada, mas também deixou um recado relevante. Apesar de brincar com uma foto nas redes sociais vestido com o fardamento do exército e dizer “indo me alistar pra guerra!”, Marino disse que foi apenas humor.

Questionado, o ativista garante ser contrário a qualquer guerra ou manifestação de conflitos. “Todos devemos ficar preocupados. Pois nenhuma guerra trouxe qualquer ganho para nenhuma humanidade. Nós brasileiros, independentemente de nossa regionalização, raça, orientação sexual, identidade de gênero e credo, temos que nos unir pra não avançarmos nesse ódio e intolerância que leva as nações para conflitos. Sejamos na América Latina sempre esse povo diverso, que promulga a paz”, disse.

A página Desacreditados, que cria diversos tipos de memes com assuntos regionais, publicou uma imagem satírica com figuras conhecidas pelos acreanos, como Nego Bau, o pesquisador Davi Friale, a ex-BBB Gleici Damasceno e o homem que vive em situação de rua conhecido pelo apelido “Pai, me dá 1 real”. Na web, a página escreveu na legenda: “Pode vir, 3ª Guerra Mundial”. Os comentários acompanharam o bom humor: “100% preparado pra guerra”, mencionou um internauta.

Após o bombardeio dos Estados Unidos, o assunto logo se tornou um dos mais comentado no Twitter com a hashtag #TerceiraGuerraMundial.