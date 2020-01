Gladson deve retornar ao Acre neste domingo após miniférias em Miami

A previsão do governo do Acre é arrecadar R$ 78 milhões, com o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA, em 2020. São cerca de R$11 milhões a mais da receita do ano passado que ficou em R$ 67 milhões.

Os proprietários de automóveis no Acre devem ficar atentos ao calendário do IPVA. Eles tem até o fim deste mês de janeiro para optar pelo pagamento em cota única e ganhar um desconto de 10% no valor do tributo.

Estão contemplados veículos com placa final 1 e 2. A segunda opção dos contribuintes é o parcelamento do imposto em três vezes, sendo que a 1ª parcela correspondente a 33,34% do valor do imposto, enquanto a 2ª e 3ª parcelas devem ser correspondentes a 33,33% do imposto devido, mas a 3ª parcela não pode ser inferior a quantia de R$ 50,00. (CN)