Fecha Fronteira prende três, apreende dinheiro sem origem e silicone contrabandeado

A Secretaria de Segurança Pública do Acre informou na manhã deste sábado (4) o balanço do primeiro dia da Operação Fecha Fronteira. Em ação integrada, o Grupo Especial de Fronteira realizou a prisão em flagrante de três pessoas por contrabando e descaminho e ainda apreendeu mais de R$ 90 mil em produtos contrabandeados. Os flagrantes aconteceram no posto de fiscalização localizado no trevo de Senador Guiomard.

Segundo nota primeiro flagrante ocorreu durante abordagem a um taxi que vinha da fronteira pela região do Alto Acre. No veículo foram encontradas várias caixas de cigarros, desodorantes, grande quantidade de alho, além de outros produtos que vinham sendo trazidos para o Acre de forma ilegal.

Sob o carpete do veículo foram encontrados pouco mais de R$ 6,4 mil em dinheiro, que também foi apreendido. Como não conseguiram comprovar a procedência dos produtos, bem como não foi apresentado qualquer documentação que comprovasse a origem do carregamento e do dinheiro encontrado no interior do taxi, os dois ocupantes do automóvel receberam voz de prisão e foram levados para os procedimentos legais.

No segundo flagrante, os agentes pararam um pequeno caminhão tipo baú que transportava um carregamento de cerca de 83 pneus de fabricação estrangeira, 264 unidades de silicone de alta pressão e 18 amortecedores. Os produtos, que tem a entrada controlada no Brasil, estavam sem a devida documentação e foram apreendidos e o motorista do caminhão preso em flagrante.

“Somente nesta apreensão, o valor é estimado em mais de R$ 80 mil de produtos que entrariam ilegalmente no Acre”, informou a Secretaria de Segurança.