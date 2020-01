Sem filas: Pré-matrícula nas escolas públicas do Acre começa dia 6 pela internet

O Governo Federal listou o sistema de saneamento básico no bairro do Palheiral em seu porrifólio de obras concluídas em 2019. A lista foi divulgada nesta quinta-feira (2) pelo Ministério de Desenvolvimento Regional.

Não há detalhes mas, no Palheiral, obra ligada ao saneamento é a urbanização do canal que desemboca no Igarapé da Maternidade com o objetivo de reduzir as palafitas.

Esse projeto, denominado no governo Binho Marques de Zona de Atendimento Prioritário (ZAP 3), contou com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).