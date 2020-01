IEPTEC abre processo seletivo para área de biomedicina

Na manhã desta sexta-feira (03) os moradores da cidade de Tarauacá, no interior do Acre, acordaram aterrorizados com as atitudes dos traficantes, que agora resolveram pichar os muros das residências e das escolas com as siglas de suas facções criminosas e com avisos aos moradores da cidade.

Vários muros amanheceram pichados pelos criminosos, e as famílias, donas dos imóveis, estão com medo de apagar e fazer uma nova pintura, temendo sofrer represálias dos traficantes.

Um dos muros tinha a sigla “CV” que representa a facção criminosa “Comando Vermelho”; em outra residência foi pichada avisos como: “proibido roubo na quebrada”.

As famílias esperam que a polícia tomem providências urgentes para devolver a paz aos moradores.