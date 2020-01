Galvez estreia com vitória em cima do Desportivo na Copa São Paulo de Futebol

Uma ação da Polícia Civil na noite desta quinta-feira (2) resultou na apreensão de 10 quilos de cocaína e na prisão de dois homens, um com idade de 40 anos e outros de 45, pelo crime de tráfico de drogas. A apreensão da droga aconteceu em uma barreira montada pela Polícia Civil no município de Senador Guiomard, no interior do Acre, após uma denúncia anônima.

A apresentação do entorpecente aconteceu na manhã desta sexta-feira (3) na Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) no bairro Cadeia Velha.

De acordo com informações da Polícia Civil, a droga estava escondida dentro de uma mochila infantil em um veículo que foi abordado durante fiscalização na rodovia. A Polícia montou um cerco e abordou uma caminhonete. O condutor do veículo ainda furou o bloqueio policial na tentativa de fugir, mas os policiais conseguiram parar a caminhonete. Um dos traficantes foi preso e outro conseguiu fugir por uma área de mata.

Durante a investigação, o traficante preso informou a Polícia de quem seria a droga e que o dono do entorpecente estaria em um hotel no Centro de Rio Branco. A Polícia se deslocou até o hotel e prendeu o suspeito.

Segundo o Delegado responsável pela operação, a droga estava sendo transportada da região da fronteira do Acre, com o país vizinho Bolívia e seria encaminhada a região sudeste do Brasil.

O Delegado disse ainda, que a apreensão do entorpecente deu um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil a organização criminosa.