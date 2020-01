Eleições, corrupção, impunidade e justiça!

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu não mais vetar o fundo eleitoral aprovado pelo Senado e Câmara Federal de R$ 2 bilhões para as eleições municipais deste ano. Ele alegou que poderia sofrer impeachment como aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. Portanto, as eleições serão fartas. Partidos e candidatos terão muito dinheiro para gastar nas campanhas. Como a política do apadrinhamento, do clientelismo e da compra de votos ainda é predominante no país o eleitor se prepare para bamburrar este ano.

Campanhas e mais campanhas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos TRE’s, as centenas de operações da Polícia Federal com prisões espetaculares não tem impedido candidatos de se elegerem às custas de corrupção. Depois de eleitos, diplomados e empossados só Deus para tirar do cargo porque foi a vontade do eleitor em cumplicidade com um sistema jurídico-eleitoral caduco e deformado que favorece a impunidade. O que se vê de escândalos na imprensa com candidatos eleitos à custa de corrupção é apenas a minúscula ponta de um iceberg gigantesco. A impunidade está aí para todo mundo ver.

O andar de cima se apropria do poder para enriquecimento ilícito. O de baixo se organiza como pode para fazer o mesmo com assaltos, roubos, tráfico de armas, cargas e drogas. Lembrando que existem elevadores ligando os dois andares que vem influenciando consideravelmente as eleições nos últimos anos. Ao menos foi o que deixou patente o Fernandinho Beira-Mar em sua última aparição pública.

Segundo ele, o crime organizado está em Brasília e não só nos presídios e há uma ligação entre ambos. Não se pode generalizar, mas ele tem lá suas razões. Como diz a dona Maria da Cidade do Povo que perdeu o filho de 16 anos para o tráfico: “Eu quero justiça”! Talvez ela seja uma das que tem vendido o voto a cada eleição. E depois a culpa de tantos roubos, assaltos, drogas e violência é da polícia! Tá de brincadeira, né?!

. Muitos candidatos estão motivados a disputarem a eleição em função do fundo eleitoral de R$ 2 bilhões aprovados pelo Congresso que será sancionado pelo presidente Jair.

. Eleitores dos grotões soltaram fogos, não por conta da virada do ano, mas da aprovação do fundo!

. Quem usa black tie argumenta sempre que “democracia custa caro”.

. Tá chovendo aí?

. Porrrrrque aqui tá chovennndo!

. O Manoel Roque, do Avante, passou a virada do ano fazendo as contas de quantos vereadores o partido vai conseguir eleger.

. Segundo ele, dois beirando o terceiro porque a chapa é boa!

. Julinho, Emerson e Afonso também!

. Os partidos nanicos não dormem no ponto; como eles mesmo dizem quem tem necessidade especial sai na frente!

. A “necessidade especial” deles é a falta de recursos que as siglas maiores terão!

. Diminuíram as mortes, aumentaram os roubos e assaltos, ou seja, se correr o bicho pega e se ficar ele come!

. Deus nos guarde!

. PSDB, MDB e PV foram os partidos que já definiram seus pré-candidato a prefeito de Rio Branco:

. Minoru Kimpara, Roberto Duarte e Pedro Longo!

. Os demais estão boiando como m* n’água (gíria popular, esclarecendo)!

. A espiritualidade inconsciente e o mercado!

. Sextou, bom dia!