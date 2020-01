Depasa pretende transferir ETA para o bairro Sibéria, em Xapuri

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) terminou um ano e começou outro com um enorme problema a ser resolvido em Xapuri, onde um bairro inteiro, com mais de 700 domicílios, passou o Natal e o Ano Novo sem o fornecimento de água tratada, o que ocasionou uma onda de protestos contra a gerência do órgão no município.

O rompimento da rede de distribuição que passa sob o Rio Acre, levando a água para o outro lado da cidade, ocorrido na primeira metade do mês de dezembro, ocasionou o total desabastecimento do bairro, deixando milhares de pessoas completamente sem água. A rede que se quebrou era antiga, construída durante o governo Romildo Magalhaes (1992-1995).

Após quase 20 dias sem fornecer água para o bairro Sibéria, o Depasa conseguiu, com a ajuda do Deracre e de moradores, construir uma nova tubulação. A essa nova rede deveriam ser instalados pesos para que os tubos ficassem no fundo do rio. Como isso não foi feito a tempo, uma nova subida do nível da água provocou mais um rompimento na estrutura.

Na manhã desta quinta-feira, 2, representantes da gerência estadual do Depasa estiveram em Xapuri e se reuniram com o prefeito Ubiracy Vasconcelos e com vereadores. Na conversa, foi discutida uma estratégia para solucionar o problema de desabastecimento de água para o bairro Sibéria e região, na qual estado e município trabalharão juntos.

O planejamento inicial é o de se instalar uma tubulação provisória, suspensa sobre o rio, para abastecer caminhões-pipa que levarão a água tratada até as residências. Os caminhões precisam ser abastecidos do outro lado do rio porque a balsa que opera em Xapuri não suporta o peso dos veículos carregados com a água tratada.

Posteriormente, a prefeitura auxiliará o Depasa na transferência de uma das duas Estações de Tratamento (ETA) da cidade para o outro lado do rio. Essa medida visa resolver o problema de maneira definitiva.

Xapuri conta com duas estações de tratamento de água. Uma é localizada na parte alta da cidade, no igarapé Fura, que abastece cerca de 40% das unidades consumidoras, e a outra é situada no bairro Braga Sobrinho, conhecido como Bolívia, responsável pela abastecimento da região central e bairros localizados na parte mais próxima do Rio Acre.

A Estação de Tratamento do Fura é a que o Depasa pretende transferir para o bairro Sibéria.

O diretor de operações do Depasa, Enoque Pereira, confirmou ao ac24horas que essa é a estratégia do órgão para resolver a crise de abastecimento de água em Xapuri. A intenção é de que a medida seja implementada o mais rapidamente possível, mas não foi definido um prazo para que os trabalhos sejam concluídos e o abastecimento seja retomado ao bairro Sibéria.