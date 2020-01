Dengue matou mais uma pessoa no hospital de Cruzeiro do Sul

A adolescente de 16 anos de nome Abigail foi a terceira vítima fatal de dengue grave em Cruzeiro do Sul. Ela morreu nesta quinta-feira, 2, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Juruá.

A jovem havia dado entrada na UPA duas vezes até que deu entrada no Hospital do Juruá, há três dias, indo direto para UTI, onde faleceu ontem. Quando o resultado do exame feito no Hospital chegou, ela já tinha morrido.

Outras duas mulheres também morreram de dengue grave em Cruzeiro do Sul. Uma delas é Neiva Nascimento, que morava no Bairro da Várzea. A outra mulher , que não teve o nome divulgado pela Vigilância Epidemiológica , também foi infectada na Várzea, mas morreu em outra localidade.

Este ano em Cruzeiro já são 2.230 casos de dengue confirmados.

O coordenador da Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro do Sul, Nicolau Abdala, afirma que várias ações são desenvolvidas pela secretaria Municipal de Saúde, como aplicação de larvicida nas residências, limpeza dos bairros, exames e testes rápidos. Desde a última sexta-feira, as Unidades Básicas da 25 de Agosto e Jesuíno Lins no Bairro do Alumínio, ficam abertas das 7 às 19 horas para atendimento ao público.

Um funcionário do Hospital do Juruá, que pediu para não ser identificado disse que apesar da jovem ter ficado 24 horas na UTI, os médicos só solicitaram exames sorológico para dengue e diferencial para leptospirose, poucas horas entes do óbito. Quando o resultado chegou a jovem de 16 anos já havia morrido.

O coordenador Regional de Saúde do Juruá, Roberto Holanda, disse que está fazendo ” um levantamento oficial da situação da jovem junto aos médicos para dar uma resposta à sociedade “.