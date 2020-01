De 64 promessas de campanha, Gladson só cumpriu quatro no 1º ano de mandato

A neve que caiu nos últimos dias no país vizinho ao Acre, o Peru, causou transtornos aos passageiros acreanos e condutores que saíam de Cusco com destino a cidade de Puerto Maldonado, para então chegar ao estado acreano. Nessa quarta e quinta-feira, dia 2, foram registrados atrasos e bloqueios parciais envolvendo os ônibus de turismo que circulam no país.

Uma turista acreana relata que saiu de Cusco às 20h de quarta com destino a Puerto Maldonado, cidade peruana próxima à fronteira acreana. “A previsão de chegada era entre 6h30 e 7h da manhã, mas a meia-noite o ônibus parou de andar”, pontuou Tamile Rocha em sua página no Facebook. Ela diz que os passageiros perceberam, mesmo no escuro, que havia muita neve e gelo ao lado da janela do ônibus. “Inclusive nevava naquele momento”, explica.

Com isso, muitos carros ficaram parados na estrada. “Dormimos ali mesmo, no alto das montanhas congeladas, pois os motoristas não conseguiam trafegar”, afirma.

Rocha escreveu que tanto a estrada quanto as montanhas ao redor estavam cobertas de neve e a pista com um alto volume de gelo, “cerca de um palmo de altura”, garante. A turista salientou que esta foi a terceira vez que fez o mesmo percurso e nunca presenciou o alto das montanhas com tanta neve.

A estrada coberta de neve dá acesso a Estrada do Pacífico, também conhecida como Rodovia Interoceânica, uma estrada binacional que liga o noroeste do Brasil ao litoral sul do Peru, através do Acre.