Prefeitura de Capixaba abre processo seletivo na área de agentes comunitários de saúde

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) divulgou nesta quinta-feira (02) o edital Nº (001/2020) que trata sobre o processo de novos alunos para o ingresso aos cursos de línguas do Centro de Estudo de Línguas (CEL) referente ao 1º Semestre de 2020. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Está sendo ofertado 810 vagas, sendo que no Inglês (500 vagas), Espanhol (240 vagas), Francês (20 vagas), Italiano (20 vagas) e Libras (30 vagas). O critério para matrícula online é ser aluno da Rede Pública do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

O processo de matrícula para os cursos de línguas do CEL, visa preencher as vagas disponíveis, prioritariamente, com os alunos da Rede Pública do Ensino Fundamental do 6º ao 9º anos e do Ensino Médio e, extraordinariamente, com a comunidade em geral.

O aluno de baixa renda, com bolsa de estudo integral (100% de gratuidade) em Instituição de Ensino Particular, poderá participar do processo de pré-matrícula dos alunos da rede pública de ensino, devendo comprovar sua condição através de declaração no período de confirmação da matrícula.

Considera-se comunidade o candidato com ensino médio completo bem como alunos da Rede Particular de Ensino, do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e Médio.

Os interessados no curso de Libras deverão ter no mínimo, o ensino médio completo.

A pré-matrícula online destina-se, prioritariamente, aos alunos da rede pública de ensino do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e Médio, bem como à comunidade, havendo vaga remanescente, e dar-se-á por cadastramento online.

A pré-matrícula online dos alunos da rede pública de ensino irá começar no dia 20 de Janeiro, às 8h, até as 12h do dia 23 de Janeiro. E a pré-matrícula online destinada à comunidade será realizada das 08h, do dia 28/01/2020, até as 12h do dia 30/01/2020.

Efetuada a pré-matrícula, o pré-inscrito (o aluno ou seu responsável, e o interessado da comunidade) deverá dirigir-se à secretaria escolar do Centro de Estudo de Línguas que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 3030, Bairro Bosque, ao lado da Saudosa Maloca, para efetuar a entrega da documentação comprobatória a fim de efetivar a vaga no curso.