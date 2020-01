Pedestre é arrastado por cerca de 10 metros ao ser atingido por carro na Via Chico Mendes

Um grave acidente foi registrado no início da noite desta quarta-feira, dia 1º de janeiro. Testemunhas informaram que um pedestre foi arrastado por cerca de 10 metros após ser atingido por um carro na Via Chico Mendes, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O condutor do veículo seria um motorista do aplicativo Uber.

A vítima, conforme relatado por testemunhas, estaria aparentemente embriagada e teria tentado atravessar a Via fora da faixa de pedestres quando acabou atingido pelo veículo. Com o impacto, o homem foi arremessado e arrastado no asfalto.

O acidente aconteceu próximo à Corrente e bloqueou o tráfego por alguns minutos. O carro transitava no sentido centro-bairro quando atingiu a vítima. O motorista permaneceu no local até a chegada do socorro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi ao local para os procedimentos de primeiros socorros ao pedestre, que posteriormente foi levado para uma unidade de saúde.