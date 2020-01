Moradores do Floresta Sul sofrem rompimento constante de tubulação

O período das chuvas e a falta de infraestrutura adequada em partes do bairro Floresta Sul, em Rio Branco, tem ocasionado transtornos aos moradores da rua Sabrina Silva, localizada próximo ao Estádio Florestão. Eles relatam com indignação uma situação que vem acontecendo com frequência no local: todas as vezes que chove forte, uma tubulação de água que corta a rua se rompe, alaga a rua – que não é pavimentada, bloqueia a distribuição de água e dificulta o tráfego de veículos e até pedestres.

Raquel Maia é uma das residentes da rua. Segundo ela, nas últimas semanas esta já é a quinta vez que o problema acontece. A última foi nessa quarta-feira, 1º de janeiro. “Não tem estrutura nenhuma. A prefeitura já prometeu pavimentar a rua, mas até agora, nada”, diz.

Os moradores afirmam que quando a tubulação estoura, a única coisa que a equipe do Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa) faz no local é bloquear o fornecimento de água e as famílias acabam ficando com dois problemas: sem trafegabilidade e sem água nas casas.

“Aí no dia seguinte eles só remendam o cano, distribuem água e basta uma chuva pra romper o cano outra vez. Não adianta nada”, explica Raquel. “Já é a quinta vez que isso ocorre, ficamos sem água, a rua tá uma bagunça, não passa carro e só temos essa saída”.

Maia afirma que até agora nenhuma providência efetiva foi tomada por parte do poder público.