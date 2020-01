Ilderlei e Vagner batem boca por causa de conta de energia da prefeitura de Cruzeiro do Sul

Em balanço de final de ano, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro , diz que encerrou 2019 com “chave de diamante”: realizou Concurso Público com 511 vagas e está pavimentado a cidade.

Ilderlei diz que poderia ter feito mais, não fosse a dívida de R$ 75 milhões que encontrou dos antecessores Zila Bezerra e Vagner Sales, e que paga mensalmente . Desde o início de sua gestão até agora, o preveito já pagou R$ 13 milhões e cita que este recurso, junto com os R$ 15 milhões, que está investindo na pavimentação da cidade, “seriam suficientes para asfaltar Cruzeiro do Sul por inteira usando o polímero”.

A dívida de R$ 75 milhões corresponde a R$ 3,5 milhões de Precatórios, R$ 52 milhões com o INSS ( só até 2012) e R$ 19,5 milhões junto a Eletrobras. Ilderlei afirma que Vagner Sales “nunca pagou uma conta de energia da prefeitura nem parcela do INSS em todo o seu mandato”.

Apesar das dificuldades, com a prefeitura de Cruzeiro do Sul ficando dois anos sem ter acesso a Recursos Extras, a equipe conseguiu reverter a situação e agora a gestão é de adimplência. ” É por isso que conseguimos fazer o empréstimo de R$ 15 milhões junto à Caixa Econômica Federal para a pavimentação da cidade e para a realização do Concurso Público, com 511 vagas”, explica Ilderlei.

Procurado por ac24horas, O ex-prefeito Vagner Sales nega que tenha ficado todo seu mandato sem pagar energia elétrica e INSS. Conta que houve intervenção da justiça para manter a energia ligada porque o débito de prefeitos anteriores chegava a R$30 milhões.

“Nos últimos dois anos de gestão com apoio do então senador Gladson Cameli, renegociei a dívida, paguei R$ 7 milhões de entrada e parcelei em 350 vezes. O INSS também paguei porque do contrário todas as contas da prefeitura estariam bloqueadas por que é assim que funciona”, afirma Sales.