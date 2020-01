Depen é autorizado a fazer concurso público para 309 vagas

Enquanto milhares de pessoas se deslocaram até o Calçadão da Gameleira para ver a queima de fogos e celebrar a chegada do ano novo, dezenas de profissionais tiveram de encontrar um jeito de ver o show pirotécnico proporcionado pela prefeitura de Rio Branco.

É o caso dos funcionários da Maternidade Bárbara Heliodora. Eles encontraram um espacinho durante o intervalo do trabalho para apreciar o jogo de luz que anuncia a virada de ano. Longe e perto da festa ao mesmo.

Cada um em seu lugar, com sua particularidade, fazendo votos para um ano novo e novos começos. O registro é do repórter fotográfico e videomaker do ac24horas, Kenedy Santos.