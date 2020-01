Conta de luz pode ficar mais barata com a tarifa branca, programa do governo federal

A onda de violência tomou conta de Rio Branco e as mortes e os roubos parecem não ter fim. Em menos de 24 horas, quatro pessoas foram executadas a tiros e duas sofreram tentativas de homicídio na Baixada da Sobral com a guerras entre facções.

As vítimas do período da noite foram o detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Janeilson Almeida Pereira, de 26 anos, que foi morto com quatro tiros e Gilsimar Batista de Amorim, de 28 anos que foi ferido com dois tiros. Os crimes ocorreram em via pública na rua do Terminal e na rua Rio Grande do Sul, ambas ruas do Bairro Aeroporto Velho, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, quatro homens não identificados, membros de uma facção, em posse de armas de fogo, renderam um taxista na parte alta de Rio Branco, no bairro Alto Alegre e roubaram seu veículo. Em seguida os criminosos seguiram para a Baixada da Sobral e quando chegaram na rua do Terminal no bairro Aeroporto Velho, encontraram três pessoas caminhando em via pública, os criminosos efetuaram 6 tiros contra as vítimas, Janeilson foi atingido com quatro tiros, um na cabeça, outro no peito, costa e no pé. Os outros dois amigos de Janeilson conseguiram fugir dos membros da facção correndo.

Após atingir o detento monitorado por tornozeleira, os faccionários seguiram para a rua Rio Grande do Sul e pararam no bar do Coco, próximo ao Centro Cultural Lídia Hames, e efeturam 8 tiros. Gilsimar que bebia com amigos foi atingido com dois projeteis, um nas costas, que atingiu a coluna vertebral e outro na perna esquerda. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por populares, e quando chegou na rua do Terminal, nada pode fazer por Janeilson que já se encontrava morto. Já Gilsimar foi atendido pelos paramédicos do Samu e encaminhado em estado de saúde gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares estiveram no locais, isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística, em seguida colheram informações e saíram em busca de prender os criminosos, que não foram encontrados.

O corpo de Janeilson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. Os casos segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).