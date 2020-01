Bombeiros suspendem buscas por criança que desapareceu no Rio Acre, na capital

O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas superficiais pelo menino Paulo Henrique, de 6 anos, que sumiu após cair no Rio Acre enquanto brincava com sua irmã no quintal de casa, localizada na Travessa Manoel Bandeira, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O acidente aconteceu no dia de Natal, no último 25 de dezembro. Desde então, equipes dos Bombeiros percorreram mais de 20 quilômetros de rio em busca da criança, sem sucesso. A última saída da equipe ao rio foi no dia 29 de dezembro.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros no Acre, Major Cláudio Falcão, informou que o grupo realiza uma análise junto aos mergulhadores e as buscas podem ser retomadas.

Foram cerca de 72 horas de buscas no fundo do rio e 48 horas de buscas superficiais. Segundo o Major, nesta época do ano, o rio chega ter mais de 10 metros de profundidade, sem oferecer muita visibilidade.