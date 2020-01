Adolescente morre vítima de raio em Cruzeiro do Sul

A Organização Não governamental Centro Brasileiro para Conservação da Natureza e Desenvolvimento – CBCN , que recolhia o lixo de Cruzeiro do Sul e também atuava na pavimentação, não teve seu contrato renovado pela prefeitura da cidade, o que pôs fim à pareceria de um ano e meio.

O diretor da ONG, Jocélio Araújo, diz que a prefeitura nunca deixou de pagar, mas sempre com atrasos que atrapalharam o cumprimento de metas e pagamento dos colaboradores em dia . “A prefeitura cumpriu com todos os repasses, mas não no tempo certo O que dificulta o batimento das metas”.

O diretor da ONG também relata as dificuldades do trabalho. “Fazemos a remoção do entulho e na outra semana está tudo de novo”.As pessoas continuam jogando lixo nas ruas, e nós já podíamos estar gastando bem menos com coleta não fossem esses hábitos “.

400 colaboradores foram demitidos e segundo o diretor alguns pediram demissão. Jocélio afirmou que o salário de dezembro e o décimo serão pagos entre o dia 2 e 3 de janeiro. Já a multa e rescisão devem ser paga até o dia 13 de janeiro.

Por meio da assessoria de imprensa, a prefeitura informou que alguns colaboradores da CBCN vão para a secretaria de Obras do Município. Mas a propriedade é o chamamento dos aprovados no Concurso Público realizado há duas semanas pela prefeitura . ” Os primeiros a serem chamados para o serviço de recolhimento de lixo e demais que eram da CBCN, serão os aprovados no Concurso Público e o restante das vagas fica com o pessoal que estava na ONG. Agradecemos pelo trabalho prestado nesse período mas vamos tocar os serviços com nosso próprio pessoal “, explica Paulo de Sá.

O funcionário Thiago Messias, um dos demitidos, teme pelo não recebimento de direitos como multa e rescisão de contrato.

“Quem foi demitido, vai receber entre o dia 12 ou 13. Então, a gente conta com a palavra do prefeito Ilderlei Cordeiro, de repassar esse recurso para a CBCN” , cita.