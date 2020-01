Milhares de acreanos celebram juntos a chegada de 2020 na Gameleira

Um céu colorido durante 15 minutos e milhares de corações com esperança de um ano melhor para o acreano. Foi assim a chegada de 2020 em Rio Branco. O Calçadão da Gameleira abrigou milhares de pessoas que aproveitaram as atrações musicais para festejar o ano novo com muita alegria.

Famílias inteiras saíram de casa para a festa que teve como ponto alto a queima de fogos que durou 15 minutos. Espetáculo que encantou adultos e crianças. O pequeno Artur, 8 anos, não conseguiu tirar os olhos do céu. “É bonito demais”, disse.

A grande surpresa foi a cascata de fogos montada na ponte Juscelino Kubitschek

Dona Adelaide, 64 anos, disse que não quer nada mais que saúde em 2020. “Na minha idade, não tem nada mais importante do que ter saúde. O resto a gente resolve com a ajuda de Deus”, afirmou.

Segurança inclusive foi um pedido de muita gente para o ano novo. “Nossa cidade hoje tá violenta demais. Vivemos com medo. Eu mesmo nem queria vir pra cá, só vim porque a família insistiu. Segurança é o meu pedido para esse ano que tá começando”, afirma Carlos Andrade.

Apesar da preocupação de Carlos e de muita gente, a festa, até a virada, foi marcada por tranquilidade. As principais ocorrências foram de pessoas que tentaram entrar com garrafas de vidro onde era proibido.

