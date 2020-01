Concurso de fotos e vídeos de raios estão abertas até 20 de março 

Fotógrafos e cinegrafistas amadores ou profissionais estão convidados para participar do concurso “Momento Único – As Melhores Fotos e Vídeos de Raios no Brasil”, promovido pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

As inscrições vão até o dia 20 de março de 2020, último dia do verão. Para inscrever fotos únicas, os candidatos devem acessar o site do ELAT pelo link: Cadastrar Fotos e enviar a imagem depois de preencher o formulário de inscrição e declaração de autoria. As fotos sequenciais devem ser inscritas por e-mail: assessoria.elat@inpe.br, via link do WeTransfer ou em arquivo compactado.