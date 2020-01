“2019 foi um ano de muitos erros, mas também de muitos acertos”, diz Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli (Progressista) participou do programa Boa Conversa, apresentado pelos jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira deste ac24horas. Apesar de agradecido, se diz insatisfeito e angustiado com os problemas na Saúde e Segurança que parecem não ter solução apesar de todos os esforços e investimentos do governo. Ele disse que no começo da gestão criticava sua equipe. “Não faço mais, mas eles vão ter que se entender porque eu não aguento mais está administrando conflitos internos quando tem muita coisa a ser feita pelo Acre”, desabafa..

No plano político revelou que já agendou para início de janeiro uma conversa com toda a Executiva do MDB. “A partir do dia dez vou fazer política”. Sua intenção é respeitar a decisão de todos os partidos que compõem o governo que lançarem candidatos. “Se não for possível no primeiro, no segundo junta todo mundo”. Sobre o vice-governador Rocha afirmou ter um sentimento de gratidão. “Agradeço ao Rocha porque me ajuda muito no governo, todos os passos que ele dá na política conversa comigo, me informa. “Se alguém estiver pensando que vou me desentender com o Rocha está muito enganado”. Falou da vinda de recursos e que será um ano de grandes investimentos. Em relação ao senador Petecão disse que é um grande amigo. Veja a entrevista completa.