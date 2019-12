Unidades de saúde de Rio Branco não abrem nesta terça (31) e 1º de janeiro

A Prefeitura de Rio Branco informa que as unidades básicas de saúde não estarão funcionando nos dias 31 de dezembro e 1o de janeiro. Atendimentos de emergência no Pronto Socorro e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Além dessa medida, a Prefeitura da capital decidiu também reduzir a frota de ônibus coletivo por causa do ponto facultativo nas repartições públicas nesses dois dias (30/12 e 01/01).

Já as agências bancárias abriram normalmente hoje (30), que foi o último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias. Elas também estarão fechadas para o atendimento ao público nessa terça-feira (31) e no feriado do dia 1º de janeiro.

E o Poder Judiciário do Acre entrou em recesso forense na sexta-feira passada, 20 de dezembro. As atividades judiciais ficarão suspensas até o dia 6 de janeiro de 2020, sem prejuízo de prazos que, por ventura, venham a vencer no decorrer do período.

Durante o recesso a Justiça segue apreciando todas as medidas que demandarem prestação jurisdicional urgente e imediata, como pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, busca e apreensão, além de medidas cautelares de natureza cível e criminal, dentre outros casos.