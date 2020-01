Réveillon da prefeitura na Gameleira já é sucesso de público

Os preparativos para a realização do réveillon 2020 no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco, incide na interdição e alteração do trânsito nas proximidades do local onde irá o correr a festa da virada. Desde ontem, dia 30, o acesso à região da Gameleira começou a ser bloqueado para instalação do palco, que irá receber seis bandas locais.

Parte das ruas 24 de Janeiro e a rua Eduardo Asmar, próximo a Gameleira, estão interditadas nesta terça-feira, dia 31. O bloqueio total começa às 18 horas de hoje. Segundo a Superintendência Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), a Ponte Metálica não será interditada.

A interdição começa da ponte que dá acesso ao Segundo Distrito até a curva do rio e na rua onde fica a Tentamen. A rua 24 de janeiro, que passa na Câmara de Vereadores, será interditada somente na parte que dá acesso à Gameleira.

Como boa parte da região da Gameleira vai estar interditada, os ônibus irão passar pela Ponte Metálica e seguir pelo bairro Seis de Agosto. Os coletivos vão parar perto da Gameleira, onde os passageiros irão descer.