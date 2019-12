Ônibus circulam em horário normal nesta terça-feira, em Rio Branco

As festividades de fim de ano estão chegando e com ela as comemorações com fogos de artifício. Você que tem a companhia de um pet, sabe muito bem que esses dias podem ser de preocupação. Isso porque cães e gatos possuem a audição mais aguçada que a dos humanos e, consequentemente, são mais sensíveis ao barulho.

O ac24horas entrevistou o médico veterinário da Villa Pet Shop, Pedro Augusto, 28 anos, que recomendou aos donos de pets para que fiquem atentos a sinais de medo, ansiedade, inquietação. Ele disse que os sons e as luzes das queimas de fogos, seja pelo simples medo do barulho ensurdecedor, ou agitação do ambiente, os animais podem apresentar sinais clínicos de doenças pré existentes, no caso de animais com síndrome epiléptica podem convulsionar, ou animais cardiopatas, com arritmias cardíacas.

Augusto passou algumas instruções aos donos de pets que não tem como evitar a queima de fogos. “Não deixe seu animal sozinho, preso ou acorrentado, coloque-o por perto criando um ambiente para que ele se sinta seguro. Se existir risco de fuga, ou more em lugares altos, como prédios, feche portas e janelas para que o animal não se desespere e tente escapar e corra o risco de se acidentar. Acalme-o brincando, ou dando algum petisco para que se distraia”, afirmou

Por fim, o veterinário alertou para caso o animal precise de algum cuidado especial, ou sofra de doenças que gerem risco a sua saúde, ele recomendou a procura de um veterinário para saber se é necessário uso de medicações relaxantes e tranquilizantes, sempre evitando a medicação por conta própria, para que não haja efeitos colaterais indesejados.

Queima de Fogos na Gameleira!

A boa notícia ficou por conta da Prefeitura de Rio Branco que anunciou na última quinta-feira (26) que os fogos utilizados, na Gameleira, esse ano irão fazer menos barulho e terá mais efeitos de luz. A boa notícia agrada, em especial, os donos de animais. A queima deve durar por volta de 15 minutos.