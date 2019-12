Gladson faz balanço da distribuição de presentes e cestas básicas: “foi uma atitude pequena”

O rio Tarauacá, que se encontra com o rio Muru amanheceu nesta terça-feira, 31, já ultrapassando a cota de transbordamento do manancial. Hoje, o rio está marcando 9, 90 metros, 40 centímetros acima da cota de transbordamento, que é de 9, 50 metros.

Na tarde de ontem, já era perceptível que as águas começavam a atingir residências de bairros próximos à margem do rio, como o bairro da Praia, um dos bairros mais afetados com a cheia dos rios. Dezenas de famílias já tiveram suas casas atingidas com a chegada da água nos quintais. Nesta manhã, a água já havia invadido as ruas e cômodos de algumas residências.

Ainda não há informações de famílias removidas do local. Autoridades locais já trabalham em alerta para medidas de urgência.

Há dois anos, uma cheia no rio desabrigou cerca de 21 famílias e 112 pessoas foram retiradas de casa de bairros ribeirinhos. Os bairros mais afetados com a cheia foram Triângulo e Senador Pompeu, conhecido como bairro da Praia.