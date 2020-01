Estrutura comprometida da Gameleira provoca acidentes

Nem tudo é festa e alegria para quem chega no Calçadão da Gameleira para celebrar a chegada de 2020 no local.

A falta de manutenção do espaço provocou acidentes e muita reclamação da população.

A falta de tábuas no espaço entre a ponte metálica e o início do Calçadão fez com que diversas pessoas pisassem no buraco e se machucassem.

A preocupação é principalmente com as crianças que chegam em grande quantidade acompanhada de suas famílias.

“Isso é um absurdo. O meu filho por pouco não quebra o pé. Não pode ter esses buracos em uma lugar com essa quantidade de pessoas”, reclama o autônomo Júnior Teixeira.