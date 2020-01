Culto profético da Igreja Batista do Bosque reúne mais de 2 mil pessoas em Rio Branco

A Igreja Batista do Bosque (IBB), uma das entidades evangélicas mais tradicionais e frequentadas no estado, realizou o último culto profético de 2019 nesta terça-feira (31). O início da celebração foi conduzido pela ministrante Valéria Marques, esposa do pastor Agostinho Gonçalves, líder e presidente da IBB em Rio Branco. Agostinho esteve afastado recentemente da liderança da igreja por motivos de saúde, mas retornou em novembro deste ano.

O culto iniciou às 19 horas e reuniu mais de 2 mil pessoas. O templo central, localizado na Via Verde, capital acreana, comporta cerca de 3 mil fiéis. Às 22 horas está marcado na mesma igreja o início do Culto da Virada, que irá celebrar junto aos fiéis os primeiros momentos de 2020.

Antes da ministração, Valéria destacou os acontecimentos marcantes de 2019 realizados pelos membros da igreja. “Obrigada a todos vocês que fazem parte dessa obra. Essa é nossa missão”, disse. A retrospectiva foi contada com apoio de um vídeo transmitido nos telões e várias aparições de membros, como o pastor Agostinho.

O culto denonimado “O ano da minha Vitória 2020” reuniu centenas de famílias. Um delas era a de Antônio Fernandes, marceneiro de 36 anos que saiu de outro bairro para participar do último culto do ano na IBB. “Moro no João Eduardo, mas sempre que posso venho para a Catedral. Hoje decidi trazer parte da família para celebrar a chegada do novo ano na presença do Senhor”, explicou.

A IBB em Rio Branco é uma das maiores congregações e conta com cerca de 10 mil fiéis.