Cuidado: Fogos de artifício fazem a alegria dos acreanos, mas acidentes costumam ocorrer

As fortes chuvas que vem ocorrendo no estado do Acre, nas últimas semanas, fez com que a cabeceira da ponte do São Francisco, de acesso ao aeroporto internacional de Rio Branco, desabasse neste domingo (29). Segundo informações, a chuva foi tão forte que abriu um buraco.

Foi realizado na manhã desta segunda-feira (30) pela equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/AC), em caráter de urgência, um Chamamento para a realização de reparos da cabeceira da ponte.

A empresa Pedra Norte, fez o serviço de reparação da ponte utilizando a Pedra de Mina que geralmente não é vendida no Acre.