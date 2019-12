Confira os números sorteados na Mega da Virada que sorteia R$ 304 milhões

Duas bebedeiras, na madrugada e final da manhã desta terça-feira (31) resultaram em uma mulher ferida com uma facada e um homem morto em Rio Branco. Os crimes ocorreram no Bairro Cidade Nova, na região do segundo distrito, e na Rua Rui Barbosa, no Bairro Dom Giocondo, na região conhecida como Papoco.

O primeiro crime aconteceu na rua Palmeiral. Uma mulher identificada como Alcilene Alves de Souza, de 47 anos, foi ferida com um golpe de faca nas costas, desferida pelo seu marido durante uma bebedeira em sua residência. O criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do Samu foi acionada por populares, e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Já a segunda ocorrência aconteceu na Rua Rui Barbosa, no bairro Dom Giocondo. Um homem identificado como Wendel Rodrigues Barros foi ferido com uma facada no peito durante uma bebedeira com “amigos”.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima e os “amigos” estavam ingerindo bebida alcoólica e usando entorpecentes, quando um homem identificado como Francisco de Souza Bregense, de 35 anos, teve um surto devido o consumo da droga e de posse de uma faca desferiu um golpe no peito esquerdo de Wendel, que mesmo ferido ainda conseguiu correr e se esconder do agressor. Após a ação o acusado fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Ao dar entrada no hospital, Rodrigues não resistiu ao ferimento e morreu na sala de cirurgia.

Policiais Militares e Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local, colheram informações e em seguida fizeram rondas na região. Moradores após souberem que Francisco tinha esfaqueado o companheiro de bebida conseguiram detê-lo até a chegada dos policiais. O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.