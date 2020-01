Católicos comparecem em massa na última Missa de 2019, na Catedral de Rio Branco

Na última noite de 2019, terça-feira (31), foi realizada a tradicional Missa de Ano Novo, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco. Católicos lotaram a última missa do ano que foi ministrada pelo Bispo Dom Joaquim Pertinez.

Na catedral, as orações e louvores começaram às 19h. A missa reuniu mais de mil pessoas e contou com a procissão do menino Jesus até o altar da Catedral feita pelos jovens da Igreja.

Durante a ministração do Evangelho de Cristo, o Bispo Dom Joaquim falou sobre o amor e a gratidão, convidando os participantes da missa a orarem e agradecerem a Deus pelo ano de 2019.

O Bispo começou a sua fala aos fiéis ressaltando que não existem caminhos sozinhos no mundo, e que Jesus Cristo está sempre andando com todos mesmo com as provações que todos os fiéis enfrentam.

“Não existe caminhos sem provações, sempre iremos encontrar obstáculos, mas tudo isso é para ser superado. Portanto, não existe vitórias sem batalhas. Jesus está sempre andando conosco”, disse.

O Bispo dedicou também um tempo da missa para falar de gratidão e que os fiéis devem agradecer as pessoas que ajudaram na caminhada: colegas, famílias e amigos.

Encerrando sua fala, Dom Joaquim pediu a todos os fiéis um coração cheio de paz em 2020, principalmente nas famílias com esse momento de tanta violência.

“É importante ter um coração de paz e limpo nas nossas famílias e, em momento de tanta violência de pai contra filho, marido contra esposa. Jesus veio ao mundo através de uma família e Ele é chamado de príncipe da paz e devemos levar a palavra dele para as nossas famílias e as comunidades”, afirmou.

Por fim, os fiéis se encaminharam ao Altar da Catedral com plaquinhas dizendo: paz, amor, felicidade, prosperidade, esperança e caridade.