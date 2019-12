Balseiros dificultam navegação de catraias e deixam bairro novamente sem água

O comando da Polícia Militar do Acre buscou intensificar o reforço de segurança no estado neste final de ano. Foram mais 280 militares inseridos nas ações de rua com objetivo de coibir crimes neste período de fim de ano, com a Operação Papai Noel. Além disso, a PM afirma que em Rio Branco as ações não param por conta das festividades de final de ano. “Pelo contrário, elas são intensificadas”, diz o tenente-coronel Athaualpa.

O aumento do fluxo de pessoas nos centros comerciais é uma das preocupações da PM. “Com todas essas datas, com aglomeração de pessoas, há um efetivo maior colocado nas ruas”, explica o coronel. Por esse motivo, segundo ele, a Operação Papai Noel não para com suas ações nenhum dia. “Na virada de ano, haverá policiamento específico para a região da Gameleira, na “passarela” e no bairro da Base”, afirma Athaualpa.

O policiamento irá se estender durante a festa da virada até às 3h da manhã do dia 1º de janeiro. “Independente disso, todas as unidades da capital vão manter seu efetivo para atendimento preventivo e repressivo, de modo que não paramos, ao contrario, colocamos mais efetivo focado sempre que existe aglomeração de pessoas”, salienta o coronel.

O modelo adotado pela Polícia Militar neste final de ano realiza ações até o fechamento das atividades comerciais. No dia 24 de dezembro, por exemplo, foi assim. Da mesma forma deve ocorrer no dia 31 de dezembro. Somente no dia 1º de janeiro o efetivo é reduzido, uma vez que a maior parte dos moradores estará em casa, descansando, salienta o tenente-coronel.

Operação Papai Noel

O Acre adiantou a realização da Operação este ano, com ações policiais reforçadas que iniciaram no final do mês de novembro, e devem seguir até o dia 6 de janeiro. Patrulhas ocorrem nos pontos mais movimentados que dão acesso aos bairros e centros comerciais. Há também um planejamento que atende áreas onde tem um índice de crimes mais elevado.