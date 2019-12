Thiago Caetano é nomeado secretário extraordinário

GEnquanto muitos irão acompanhar a queima de fogos e passar a virada de ano na Gameleira, ao som de bandas locais como os ‘Cobras Dance’, de Rio Branco, o governador do Acre Gladson Cameli (Progressistas) não pensou duas vezes antes de embarcar numa miniférias para fora do estado nesta virada de ano. Nesse domingo, 29, Cameli disse estar em dúvida se passará a festa da virada em Manaus (AM) ou em Miami (EUA).

“Com meu pai e família talvez em Manaus ou Miami”, disse ao ac24horas. Porém, o destino mais provável para a chegada de 2020 é mesmo Miami, uma vez que a equipe do governador confirmou sua viagem com o pai, o empresário Eládio Cameli, a esposa, primeira-dama Ana Paula Cameli e o filho para fora do país. Uma coisa já é certa, o chefe do Executivo não irá para Nova York neste final de ano.

A data prevista para o retorno da família Cameli ao Acre é o próximo dia 5 de janeiro, num domingo. Miami é uma das cidades queridinhas pelos turistas brasileiros para passar a virada do ano. Algumas das festas de Réveillon mais famosas do mundo ocorrem por lá, com a presença de artistas do mundo todo.