Réveillon em Cruzeiro do Sul será no Cais do Porto

O Show da Virada em Cruzeiro do Sul será realizado no Cais do Porto, local histórico da cidade a partir das 21 horas da terça-feira, 31.

As atrações são locais: Dj Saymon Alemão, Grupos de Dança Tucumã, Triplo X e Márcio Leite e Banda. À meia-noite haverá queima de fogos e o 1° Grito do Carnaval Cultural Magid Almeida com o Cantor Bruno Barros e Banda.

O secretário de Cultura e Turismo do Município , Aldemir Maciel, diz que o Cais do Porto foi revitalizado e o objetivo “é que aquele lado da cidade volte a ser parte do circuito cultural de Cruzeiro do Sul”.

O Cais é Patrimônio Histórico Acreano

O Cais do Porto de Cruzeiro do Sul foi construído em 1912 no apogeu da borracha, quando a cidade recebia grandes embarcações vindas principalmente de Manaus e Belém com seringueiros para explorar os seringais da região do Alto Juruá e levar a matéria prima local.

A instalação se destaca por sua arquitetura em estilo colonial inglês, semelhante a uma estação férrea.

Em março deste ano uma decisão da 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul, determinou o tombamento do Caís do Porto, que deve ser preservado em suas características originais.