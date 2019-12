Os quatro moicanos do PT!

O primeiro ministro inglês, Winston Churchill (1874-1965), dizia que “a política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política diversas vezes”. Ele estava literalmente destruído politicamente quando voltou ao poder na Grã-Bretanha, tendo participação fundamental na derrota da Alemanha de Hitler ao de Franklin Delano Roosevelt (EUA) e Joseph Stalin (URSS). O inglês apenas constatou o fato de um partido ou um político perder o poder e depois voltar por várias vezes.

No Brasil, o melhor exemplo é Getúlio Vargas. Deposto em 1945 volta a presidência da república em 1951 pelo voto direto cometendo suicídio em 24 de agosto de 1954. No Acre, aconteceu o fenômeno com o deputado federal Flaviano Melo (MDB). Afastado da vida pública pelos eleitores em 1998, se elege em 2000 prefeito de Rio Branco, perde o governo em 2002, ganha para deputado federal em 2006 para nunca mais perder uma eleição. Na Assembleia Legislativa voltou José Bestene, Chico Viga, Luís Tchê. Eram considerados “mortos politicamente”.

Jorge Viana, Binho Marques, Raimundo Angelim e Marcus Alexandre, os últimos moicanos do PT no Acre, representam uma força política que não pode ser desconsiderada. Muito menos desprezada. A política muda do dia para a noite. “Como as nuvens”, dizia o ex-prefeito Luís Pereira. Ninguém é dono de votos. Os eleitores estão de uma maneira geral mais exigentes com seus representantes. Mal-humorados, não deu certo, troca! Ademais Jorge Viana, Binho Marques, Angelim e Marcus tem um legado de trabalho por Rio Branco e pelo Acre. Claro que nem tudo são flores. 20 anos de poder cansa até cachorro de caça. Porém, como também disse Churchill “A sorte não existe. Aquilo a que chamas sorte é o cuidado com os pormenores. Dos pormenores eles estão cuidando. Só não vê quem não quer!

. Nas ruas as pessoas sempre me perguntam “o que eu acho dessa confusão toda”?

. Como se não estivesse entendendo a pergunta faço outra:

. Que confusão?

. A resposta é seca:

. No governo!

. As pessoas observam com atenção esse vai e vem de secretários no governo.

. Aliás, o governador Gladson Cameli (Progressista) tem até um Dudé para cuidar da alagação, Expoacre e outras coisas mais.

. Só em estar no governo e não ordenar despesas já é uma grande vantagem.

. Os que ordenam despesas terão sérias dores de cabeça no futuro, ossos do ofício, ninguém escapa!

. O senador Sérgio Petecão não aceitou Minoru Kimpara na Secretaria de Educação na formação do governo porque já tinha sido filiado ao PT e agora vai atrás do ex-prefeito Angelim para se filiar ao PSD.

. A sede de derrotar o candidato do PSDB está deixando o senador Petecão meio desorientado.

. Sabe quando Raimundo Angelim vai trocar o PT pelo PSD?

. No dia de são nunca de tarde!

. A força e o prestígio de Petecão pode colocar Marfisa Petecão numa candidatura competitiva.

. Aliás, alguns seguimentos do PSD defendem o nome dela para a disputar o pleito!

. Caso contrário, o MDB de Roberto Duarte é um bom caminho.

. A questão agora é que o PL, da deputada Antônia Lúcia, quer a vaga de vice na coligação majoritária com o MDB.

. Circulam vídeos de assaltos, assassinatos, espancamentos, abusos contra crianças e adolescentes…o tecido social está necrosado.

. A cereja do bolo das execuções é a tortura envolvendo meninos e meninas de 13 e 14 anos como em Sena Madureira.

. E…a culpa é da polícia? Estão de brincadeira, né!?

. A Polícia não é responsável pela formação moral e educação de ninguém; é a família!

. Um texto para meditação, de Thiago, irmão de Jesus, o Cristo, não aquele da Porta dos Fundos:

. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.

. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios;

. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem;

. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus,

tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder.

. Afaste-se também destes.

. Não gostou do texto?

. Reclama para Deus!

. Bom dia!