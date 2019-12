Mesmo com governo garantido pagamento hoje, servidores reclamam que não receberam

Uma forte chuva que caiu durante a madrugada deste domingo, dia 29, ocasionou em rompimento de represas e transbordamento de igarapés na região da Ponta do Abunã, em Rondônia. Com o transbordamento do igarapé conhecido como “Inferninho”, localizado a 20 quilômetros da área urbana do distrito de Vista Alegre do Abunã, sentido Extrema, um trecho de aproximadamente 150 metros da rodovia BR-364 ficou alagado, e comprometeu o trânsito na rodovia por mais de 5 horas.

Autoridades locais alertam que a água deve voltar a inundar a região caso volte chover no local. No Acre, representares de órgãos fiscalizadores compartilharam a notícia alertando para uma possível inundação do Rio Madeira, tendo em vista este caso. “Isto é a 20 km de Vista Alegre, depois de Extrema. Precisamos ficar alertas com a possibilidade de inundação no Rio Madeira” escreveu uma das especialistas no Acre.

Como a ponte construída sobre o Rio Madeira em Rondônia ainda não ficou completamente pronta, uma inundação do manancial pode comprometer o abastecimento do estado do Acre.

Com informações Extrema 24 Horas