Mara Rocha confirma recursos para obras em Sena Madureira, Bujari e Assis Brasil

Quando anunciou publicamente a sua desistência da pré-candidatura a prefeito de Xapuri pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em outubro passado, o advogado Carlos Venícius Ferreira Júnior deixou claro que não era por falta de vontade de ser administrador de sua cidade natal que o fazia.

Venícius reafirma que ser prefeito de Xapuri é um sonho que ele acalenta desde cedo, mas diz que quando se deparou com o anúncio de seu nome como um dos possíveis candidatos da tradicional sigla partidária, resolveu dar um passo atrás e refletir a importância que as próximas eleições terão para o município.

Passado algum tempo, depois de ouvir membros do partido e eleitores, o advogado afirma ter percebido que Xapuri precisa de uma candidatura que represente a mudança. Assim, se enxergando como proposta para essa inovação, resolveu reaver a posição de ir às prévias no ano que vem.

“Tenho convicção de que Xapuri precisa de algo inovador na política, e, normalmente, a mudança aparece com o novo, e eu acho que posso representar esse sentimento”, disse ao anunciar a retomada da pré-candidatura.

O opositor de Carlos Venícius no MDB é um político que pode ser considerado como tradicional. Vereador de três mandatos, tendo sido presidente da Câmara por duas oportunidades, Gessi Nascimento, o Capelão, se apresenta como o nome clássico, o modelo com o qual o eleitorado local está habituado.

É entre essas duas vertentes que os correligionários do partido deverão se decidir em 2020 para definir o nome que disputará uma eleição que terá, entre outros, um adversário que promete ser competitivo, o atual prefeito, Ubiracy Vasconcelos, que, a despeito das dificuldades financeiras, faz uma gestão equilibrada.

O anúncio da retomada da pré-candidatura de Carlos Venícius traz, inegavelmente, um ar de novidade ao cenário político local. Se por um lado não é tão conhecido quanto os que o antecedem, se apresenta, pela proposta inovadora, como um potencial de crescimento que deve ser levado em consideração por seus futuros oponentes.

MDB X DEM

Em política nada é conclusivo, mas em Xapuri está cada vez mais improvável uma aliança entre emedebistas e os democratas, do virtual candidato Aílson Mendonça, filho do deputado Antônio Pedro. A distância entre as duas agremiações partidárias só cresceu após a divisão dos cargos governamentais no início da gestão Cameli.

O presidente do Diretório Municipal do MDB em Xapuri, Celso Garcia (Paraná), garante que a candidatura própria do partido às próximas eleições municipais é uma decisão consolidada e irreversível. Uma disputa entre os dois grupos envolvendo a Associação Comercial do município é mais uma razão para essa análise.