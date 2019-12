Mais um assalto em Cruzeiro do Sul

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, disse que a epidemia de dengue em Cruzeiro do Sul está causando prejuízo ao comércio, que está com muitos colaboradores doentes ” É grande o número de funcionários com dengue, sem condições de trabalhar e com Atestado Médico” , ressalta ele.

Segundo Luís, o problema está em todos os setores como de supermercado, de olaria, restaurante e outros. ” uma dona de restaurante contou que estava com 5 funcionários de atestado médico ao mesmo tempo, por causa da dengue, o que precariza o atendimento. Em uma olaria são 14 doentes este mês e em um supermercado, 10 com dengue”.

A preocupação, de acordo com ele é grande entre o empresariado porque o inverno está apenas no início. ” Ainda virá muita chuva e nós não percebemos muita movimentação das autoridades de saúde para amenizar a situação. Entendemos que é urgente a adoção de medidas drásticas no combate à epidemia. Nos preocupamos não somente porque as empresas estão ficando desfalcadas de colaboradores, mas porque a dengue está matando gente aqui em Cruzeiro do Sul” , desabafa o presidente da Associação Comercial do Alto Juruá.

Este ano em Cruzeiro já são 2.230 casos de dengue confirmados. Uma morte foi confirmada por dengue e duas não tiveram ainda o resultado divulgado.

O chefe do Departamento de Endemias de Cruzeiro, Nicolau Abdala, diz que a prefeitura, por meio da secretaria de Saúde e de Obras, desenvolve várias ações de combate à dengue. Cerca de 300 pessoas atuam diariamente de casa em casa com o tratamento larvário e educação em saúde. Além disso, a prefeitura segue com a retirada de entulho dos bairros da cidade para eliminar criadouros do Aedes aegypti .

O diagnóstico para garantir tratamento rápido, segundo Abdala, é outra frente de ação da secretaria Municipal de Saúde. Na cidade além do Centro de Diagnóstico, outros seis locais realizam hemograma e testes rápidos que têm o resultado no mesmo dia:

Unidades de Saúde Jesuíno Lins no Bairro do alumínio, Francisco Souza dos Santos , no Centro, Raimundo Celso lima Verde noRemanso, João Braz no João Alves, Georgete Coelho Mariano no Cruzeirinho e 25 de Agosto no Bairro 25 de agosto.

” O esforço é grande e diário. Nem no natal ou ano novo as equipes estão parando e precisamos que a população colabore no sentido de manter os quintais sem vasilhas com água parada que possam ser criadouros do mosquito “, conclui Abdala.