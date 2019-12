Governo muda gerência de assistência à saúde do Pronto-Socorro de Rio Branco

Agora é oficial. O Teatro dos Náuas agora é Teatro dos Náuas Alberto Lôro.

O acréscimo no nome do principal espaço cultural na região do Juruá é uma justa homenagem ao cantor e compositor cruzeirense que morreu, vítima de câncer, no último dia 16 de novembro e foi publicado na edição desta segunda-feira, 30, do Diário Oficial do Estado.

Alberto Lôro é um dos mais conhecidos artistas do Acre. Suas composições que exaltam a beleza daquela região o fizeram uma espécie de porta-voz do Juruá.