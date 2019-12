Corpo de ex-presidiário é encontrado em estadovde decomposição em casa no Vila Acre

Mais uma vez o tradicional réveillon do bairro da Base, em Rio Branco, vai contar com a presença do senador Sérgio Petecão (PSD) e família. O parlamentar costuma passar a virada de ano às margens do Rio Acre, na região da Gameleira, e este ano não foi diferente.

Fazendo jus à alcunha de 100% popular, na tarde desta segunda-feira, 30, Petecão acompanhou pessoalmente a montagem das tendas e a instalação do som, onde passará a virada de ano com amigos, colegas de trabalho e familiares.

Nesta segunda, funcionários do setor de Zeladoria da prefeitura de Rio Branco finalizaram o serviço de limpeza no local para a festa da virada que vai ocorrer nesta terça, dia 31. Haverá shows com seis bandas locais e a tradicional queima de fogos, que deve durar cerca de 15 minutos. Este ano, a prefeitura investiu em um show pirotécnico com menos efeito sonoro e mais efeito de luz.

