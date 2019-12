As andorinhas “ não” voltaram

Os alunos de 8 escolas da Regional do Rio Juruá Mirim que concluíram o ensino fundamental, receberam os certificados nesta quinta-feira (26), e foram prestigiados pelo vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, e pelo prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary. O secretário de educação, Amarisio Saraiva e o presidente do Núcleo do Sinteac de Cruzeiro do Sul, Edvaldo Gomes, também participaram da formatura.

Foram 37 estudantes que concluíram o ensino fundamental e agora seguem carreira para o ensino médio. A colação de grau ocorreu na escola Helena Nobre, na presença dos professores, gestores das unidades de ensino da regional, professores, familiares e diversas autoridades.

“Estamos colhendo o que plantamos há três anos quando começamos a oferecer um ensino de qualidade em todas as comunidades de Cruzeiro do Sul. Hoje é com muita alegria que estamos aqui nesse momento de celebração de uma etapa importante na vida desses adolescentes. Tenho certeza que eles estão bem preparados para ingressar no ensino médio e isso nos deixa muito felizes”, disse o vice-prefeito Zequinha Lima.

O prefeito de Porto Walter morou no Rio Juruá Mirim e também fez questão de participar da formatura. “A educação ainda é o caminho e essa juventude muda de vida após esse primeiro degrau. O meu conselho é que não desistam e eu parabenizo aos professores, aos gestores e a todos os servidores das escolas por conseguirem fazer essas crianças chegar onde estão hoje”, afirmou Zezinho Barbary.

Para os formandos, foi a primeira vitória na carreira escolar. “É uma grande vitória em nossas vidas. Hoje podemos dizer que vencemos, mas ainda tem uma longa jornada pela frente e estamos preparados para novas conquistas”, comemorou o aluno Antônio dos Santos.