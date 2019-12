Após fortes chuvas, cabeceira da ponte de acesso ao aeroporto de Rio Branco cede

Com a chegada do período chuvoso no Acre os rios em Tarauacá também apresentam sinais de cheia neste mês de dezembro. Nesta segunda-feira, dia 30, o Rio Tarauacá já atinge dezenas de residências e está a 20 centímetros de chegar à cota de transbordamento. Hoje, o nível do rio está marcando 9,30 metros. A cota de transbordo é de 9, 50 metros.

Dados da Defesa Civil informam que até o momento nenhuma família foi removida das margens do rio Tarauacá, mas as autoridades locais já estão trabalhando em alerta para medidas de urgência. A cota de alerta do manancial é de 8,50 metros. O rio se encontra com Rio Muru, também no município.

Há dois anos, uma cheia no rio desabrigou cerca de 21 famílias e 112 pessoas foram retiradas de casa de bairros ribeirinhos. Os bairros mais afetados com a cheia foram Triângulo e Senador Pompeu, conhecido como bairro da Praia.