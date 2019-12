Governo do Acre chega ao fim do ano anunciando pacote de obras e geração de emprego e renda

Em 1º janeiro de 2020 o governador Gladson Cameli completa um ano à frente da gestão do Acre. Após 10 anos no Legislativo, o chefe do Executivo surgiu no cenário sucessivo do ex-governador Tião Viana nas eleições de 2018, como um candidato frágil. Mas, com ajuda do marketing, Cameli se tornou uma espécie de “Capitão América”, o super-soldado da oposição que teve a missão de encerrar a história de 20 anos de domínio da Frente Popular (Caveira Vermelha). E não é que “deu certo” mesmo! O governador continua usando o jargão de campanha, otimista, afirma que vai revolucionar o estado nos próximos anos.

Da ficção para a realidade, a guerra durante todo o ano foi com os números. Segundo a secretaria de planejamento, as dívidas que foram herdadas pelo grupo que passou 20 anos no poder não eram nem de perto o equivalente ao que foi levantado pela equipe econômica. Apenas com funcionalismo público o débito totalizava R$ 106 milhões.

As operações de crédito em empréstimos totalizavam mais de R$ 3,8 bilhões pulverizadas em 40 contratos. Como resultado: obras inacabadas, outras entregues totalmente destruídas e sem nenhuma funcionalidade. Com o BNDES, surgiu uma dívida de R$ 100 milhões por não observância pelo ex-governador dos limites pactuados com o banco internacional.

Diferente do que o ex-governador Tião Viana propagou, que teria deixado R$ 1 bilhão para investimentos nos cofres públicos, até multas por não recolhimento dos encargos foram geradas, no total de R$ 1,2 milhão. Apenas R$ 8 milhões existiam em caixa.

“O longo ciclo de estagnação e atraso gerado pelo conceito de florestania, penalizou o povo acreano e os empréstimos comprovadamente fracassaram as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento socioeconômico” disse o governador.

Do déficit ao superávit, o governo chega em dezembro do seu primeiro ano de gestão com a quitação do décimo terceiro de 2018, folhas de dezembro e décimo terceiro de 2019 pagos e anunciando um pacote de investimentos em infraestrutura que prevê a aplicação de 230 milhões somente em obras de infraestrutura. Os recursos vêm de ajuda do governo federal (Pré-sal e Pacto da Lava Jato), emendas de bancada e renegociações de dívidas junto aos bancos internacionais. O governo também recuperou o certificado de adimplente junto à Secretária do Tesouro Nacional.

Segurança Pública entrará em 2020 como uma das mais modernas da região norte

Os primeiros resultados positivos da gestão de Gladson Cameli vieram da área de segurança pública. Nos primeiros 10 dias de gestão a redução de crimes violentos chegou aos 65%. No primeiro trimestre, mesmo com 56 mortes, a redução atingiu 10%, em outubro, o estado ficou entre as três unidades da federação com redução acima dos 30% nos crimes contra a vida.

Em julho, o governo decidiu convocar de forma gradativa, os 500 concursados das polícias militar e civil, uma promessa de campanha. Ao todo, são 247 aprovados no concurso da Polícia Militar e outros 267 no da Polícia Civil que aguardavam convocação desde 2017.

O Ministro Sérgio Moro esteve no Acre em novembro deste ano entregando mais de 120 viaturas policiais, um avião bimotor e mais um helicóptero. Moro assinou convênios para o combate a crimes de fronteira. O estado fechou o ano anunciando mais investimentos.

A aquisição de um servidor de hiperconvergência colocará a Segurança Pública acreana entre as mais modernas do país, após 30 anos, todos os policiais militares e civis passaram por um curso de qualificação.

Infraestrutura restaurou estradas vicinais e recuperou estradas estaduais

Em junho, a secretaria de infraestrutura pavimentava os primeiros quilômetros de recuperação das estradas estaduais, sentido Rio Branco/Senador Guiomard. Um investimento de R$ 5 milhões que devolveu à rodovia, segurança e fluxo de qualidade para mais de 10 bairros do entorno.

No dia 06 de agosto, data de aniversário da Revolução Acreana, Cameli entregava após décadas em obras, o novo Pronto Socorro. Foi uma das primeiras promessas de campanha realizada.

No dia 18 de novembro, outra obra inacabada era entregue, desta vez, à população de Cruzeiro do Sul que recebeu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com modernas instalações. Uma parceria com a prefeitura municipal fortaleceu as ações de saúde.

Projeto de ramais beneficiou mais de 25 mil pessoas. Através de parceria com as 22 prefeituras, o estado disponibilizou óleo diesel e máquinas para revitalização de ramais e a garantia do escoamento da produção. Foram 5 mil km de estradas vicinais recuperados, uma operação semelhante a do tio, Orleir Cameli, que chegou a ser chamada de Ombro a Ombro.

Para 2020, estão assegurados e licitados através do Ministério da Agricultura um convênio no valor de R$ 85 milhões para o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (DERACRE) recuperar ramais nos 22 municípios do Estado. Será o maior investimento do setor dos últimos anos.

O acesso ao aeroporto do município de Feijó e a revitalização da Usina de Asfalto que atenderá além de Feijó a cidade de Tarauacá, foram outros investimentos comemorados pelo Palácio Rio Branco. Ao lado do prefeito Kiefer Cavalcante, Gladson fez ainda a entrega de 36 ruas. Ao todo, foram feitos mais de 4,5 quilômetros de pavimentação em tijolo, outros 4,6 quilômetros em rede de distribuição de água tratada e drenagem pluvial. Investimentos superiores a R$ 4,4 milhões em obras que tratarão mais qualidade de vida aos moradores de Feijó.

Estado se transformará em um grande canteiro de obras com geração de emprego e renda

Mesmo com todas dificuldades, o governador Gladson Cameli chegou ao final do ano anunciando um pacote de obras na área da saúde e no setor de organização da gestão pública. Foram dadas ordens de serviços para recuperação dos hospitais de Feijó, R$ 1,5 milhão para construção da OCA em Cruzeiro do Sul.

Para 2020 estão em conta R$ 85 milhões para recuperação de ramais, R$ 50 milhões para aquisição de máquinas pelo DERACRE e ainda no setor de infraestrutura, 20 milhões para construção do Anel Viário entre as cidades de Brasileia e Epitaciolândia, R$ 80 milhões para revitalização das pistas dos aeroportos das cidades isoladas, este último investimento, anunciado pelo governador em Cruzeiro do Sul, através de recuperação de créditos junto aos bancos internacionais.

“Vencemos as situações de crise economizando, negociando com os bancos, tenho certeza que vamos ter um ano de 2020 muito melhor, com mais geração de emprego e renda para nossa população” disse o governador.

Saúde ganha R$ 15 milhões em medicamentos e reformas dos hospitais do interior

Na data que antecedeu o Natal, o governo do Acre anunciou o abastecimento de farmácias. Foram R$ 15 milhões para abastecer a rede hospitalar nos 22 municípios acreanos. Ao todo, foram adquiridos 141 tipos de medicamentos que atenderão a atual demanda até meados de março do próximo ano.

O governo se prepara ainda para inaugurar 100% do Hospital Regional do Alto Acre. As unidades de saúde de Feijó e Jordão receberam ordem de serviços para reforma e ampliação. O Instituto de Traumatologia do Acre (Into), recebe os últimos investimentos para inauguração. Em 2020, o governo entregará à população, o Hospital do Câncer.

Educação: governo superou metas de campanha inaugurando quatro escolas cívico-militar

A educação do Acre inovou ao inaugurar as primeiras escolas de modelo cívico-militar do Brasil. Em janeiro deste ano, o governo inaugurou a primeira escola cívico-militar que se tornou uma referência em Cruzeiro do Sul, a Madre Adelgundes Becker, no bairro Miritizal.

O secretário de educação Mauro Sérgio e o governador Gladson Cameli, entregaram no mês de dezembro, duas escolas cívico-militar no município de Senador Guiomard e uma terceira escola dessa modalidade na Cidade do Povo, em Rio Branco.

Os municípios foram os primeiros contemplados com o modelo de educação que combina gestão civil com didática pedagógica militar, como parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do Governo Federal.

Outra promessa de campanha cumprida no primeiro ano de mandato, foi a entrega dia 19 de dezembro, da primeira escola de ensino fundamental de tempo integral do estado, para atender a crianças dos anos iniciais (do primeiro ao quinto ano) na Cidade do Povo. A escola leva o nome do professor Marcio Bestene Koury, médico, engenheiro e acreano de coração, falecido em novembro de 2016 no acidente aéreo com o time de futebol da Chapecoense, na Colômbia.

Mais alimentação e fardamento gratuito

Durante a inauguração das escolas, o governador Gladson Cameli anunciou a entrega de dois modelos de fardamento gratuito a todos os alunos da rede pública estadual e, ainda, mais uma alimentação diária para escolas urbanas e rurais. Serão mais de 170 mil alunos beneficiados.

Setor madeireiro tem o maior PIB e concessão do Gregório prevê mais desenvolvimento sustentável

No início de 2020 o governo do Acre prepara o edital de licitação para concessão do complexo de florestas estaduais do Rio Gregório. A proposta foi apresentada na COP-25 como um dos maiores avanços da gestão. Audiências públicas preparam os investimentos que devem atrair interesses internacionais.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, destacou a concessão florestal como uma possibilidade concreta de manter a floresta e melhorar a qualidade de vida da população.

O CFERG está localizado no município de Tarauacá e é formado pelas florestas estaduais do Rio Gregório, do Mogno e do Rio Liberdade. A proposta de edital apresenta três unidades de manejo florestal (UMFs), totalizando 238.610,19 hectares, sendo uma UMF em cada floresta estadual.

O setor madeireiro foi o que mais se destacou na economia do estado, saltando para o primeiro lugar no Produto Interno Bruto. Os bons ventos para o setor sopraram desde a Expoacre de 2019.

O empresário Fabrice Jaquier, acreditando no novo momento que a economia do estado vive, fechou a compra de 150 containers de madeira certificada ao longo de um ano. O volume dessa transação injeta na economia local cerca de R$ 20 milhões.

Para chegar aos resultados positivos o governo do Estado, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), tem desburocratizado a oferta de serviços, para dá maior celeridade aos processos de licenciamento e outorga que são solicitados junto a autarquia. O projeto Mutirão Ambiental, pensado pela deputada federal Vanda Milani e executado pela SEMA, sem burocracia e dentro da legalidade, concede documentos fundamentais para o licenciamento ambiental dos produtores aproximando o estado do setor produtivo.

Integração do Acre com o Peru por Pucallpa e acordos comerciais com a China

Se por um lado, o governador Gladson Cameli focou sua agenda na recuperação de crédito e na busca de mais recursos para investimentos em 2020, coube ao vice-governador Major Rocha cumprir missão institucional de fortalecimento da política de relações exteriores.

A tão sonhada ligação do Acre com o Peru, via Pucallpa, pode sair definitivamente do papel. Em Ucayali, Rocha se reuniu com o governador da Província e estabeleceram metas para execução da ligação entre as duas regiões.

A tão sonhada parceria comercial com a China ganhou um importante avanço. O governador Gladson Cameli integrou a comitiva brasileira liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, que cumpriu extensa agenda voltada ao fortalecimento da integração entre as duas nações, juntamente com o presidente chinês Xi Jinping e demais autoridades do país asiático.

Na oportunidade foi assinado o memorando sobre o estabelecimento de cooperação estratégica entre o Acre e a província chinesa de Shandong. O documento envolve a implantação de um moderno complexo industrial, comercial e de serviços no Acre, com investimento da ordem de R$ 1 bilhão e a criação de 20 mil empregos diretos.