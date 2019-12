Em Xapuri, prefeitura e comerciantes querem definir local adequado para bolivianos

Desde o início desta semana, a bandeira do Acre não está no topo do mastro da Gameleira, na região central de Rio Branco. No dia de Natal, 25 de dezembro, a bandeira amanheceu caída na parte mais baixa. Agora, o mastro está sem a bandeira. Em nota enviada ao Jornal do Acre, na Rede Amazônica, o secretário de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra) alegou que o problema se deu após uma ação de vandalismo.

De acordo com o relatado pelo gestor Ítalo Medeiros, cadeados foram quebrados e assim criminosos conseguiram atear fogo no motor que movimenta a bandeira do Acre no mastro. O crime teria ocorrido para o furto de fios de cobre da instalação. O prejuízo para conserto do problema é de cerca de R$ 10 mil, informou o secretário.

Medeiros garantiu por meio da nota que já estão sendo feitos reparos e que o mais breve possível a bandeira acreana irá retornar para o lugar.